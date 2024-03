Superstrada: riaperto lo svincolo

Superstrada Boffalora-Malpensa: riaperto lo svincolo Castano Primo sud - Buscate nord. Dopo alcuni mesi di chiusura, insomma, chi transiterà sulla SS336, provenendo da Magenta e dall'autostrada A4 in direzione dell'aeroporto, avrà di nuovo modo di tornare ad utilizzare appunto la rampa di svincolo.

Superstrada Boffalora-Malpensa: riaperto lo svincolo Castano Primo sud - Buscate nord. Dopo alcuni mesi di chiusura, insomma, chi transiterà sulla SS336, provenendo da Magenta e dall'autostrada A4 in direzione dell'aeroporto, avrà di nuovo modo di tornare ad utilizzare appunto la rampa di svincolo. Più precisamente, gli interventi si erano resi necessari dopo che, nel mese di novembre, era stato riscontrato in quel tratto uno spostamento anomalo con conseguente perdita di appoggio in corrispondenza dell’appoggio multidirezionale presente sulla spalla lato Ticino (lato nord). Ci si era, pertanto, attivati proprio con la chiusura dello svincolo e con i primi lavori di messa in sicurezza, redigendo in parallelo il progetto dell’intervento di ripristino definitivo (realizzazione delle mensole di contrasto sulla pila e sulle spalle, sollevamento impalcato e sostituzione degli appoggi esistenti conservando lo schema di vincolo), messo in atto in questi mesi appena passati.

