Anna: 100 anni e una vita da raccontare

Un compleanno speciale quello della signora Anna che mercoledì 17 aprile ha festeggiato con noi i suoi 100 anni. Un traguardo importante che ha vissuto ripercorrendo i momenti più belli della sua vita.

“Ho cominciato a lavorare a tredici anni nelle campagne di Vercelli - ci racconta la signora Anna che mercoledì 17 aprile ha compiuto 100 anni - portavo da bere alla squadra di mondine". Un compleanno speciale che festeggia ripercorrendo insieme a noi i ricordi di una vita intera.

"A quattordici ho iniziato anche io a fare la monda nelle risaie, ero sempre vicina a mia mamma che mi ha insegnato l'arte custodita e tramandata dalle mondine. Finita la guerra, una sera alla sala da ballo, ho conosciuto un signore." Gli occhi lucidi e il cuore colmo di amore e nostalgia mentre ci racconta di Albino, il grande amore con cui ha condiviso 69 anni di vita insieme. "Ci siamo sposati nel 1947. Una persona meravigliosa, auguro a tutti di avere la fortuna di condividere la vita con un uomo come lui. Sessantanove anni insieme e ancora oggi quando arriva la malinconia apro l'album delle foto e mi chiedo se lui fosse ancora con me". Un amore che attraversa il tempo e regala una storia di vita da raccontare e da cui farsi ispirare.

"Il segreto per una vita insieme lunga e felice è la pazienza. Perchè a volte abbiamo ragione noi ma ogni tanto abbiamo anche torto!". Anna ci racconta della sua famiglia e poi ancora del lavoro condiviso per tanti anni con il marito nel settore della ristorazione che le ha portato tanto. "Sono felice della mia vita e soprattutto di averla condivisa con un uomo meraviglioso".

BUON COMPLEANNO SIGNORA ANNA



