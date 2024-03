Nuovo coordinatore per la Prociv

Cambio alla guida della Protezione Civile di Castano Primo. Da Marco Ghislandi a Cristiano Invernizzi: ecco, infatti, il nuovo coordinatore.

Cambio alla guida della Protezione Civile di Castano Primo. Da Marco Ghislandi a Cristiano Invernizzi: ecco, infatti, il nuovo coordinatore. "L'obiettivo principale è sicuramente quello di tenere il gruppo unito e compatto - spiega lo stesso Invernizzi - Quindi, altro proposito che vorrei provare a far diventare realtà è quello di aumentare all'interno le cosiddette 'quote rose' e, al contempo, far crescere professionalmente tutte le figure presenti". Un lavoro, insomma, come si dice, a 360 gradi, che partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro, nell'ottica di crescere sempre di più. "La ricerca di volontari non si ferma mai - prosegue - Le attività da fare sono tante e, allora, implementare l'organico è fondamentale". Idee chiare e precise, alla fine, per lui che, appunto da volontario, oggi si trova a ricoprire un ruolo importante. "Mi sono avvicinato al mondo della Prociv durante il periodo del Covid - conclude - Vedevo il grande impegno che il gruppo metteva in campo per aiutare i cittadini in un momento così complesso e, pertanto, ho deciso di iscrivermi, cominciando a partecipare alle varie iniziative e ai corsi, fino a diventare nuovo coordinatore".

