La festa di San Giuseppe

Il Papa ha l’abitudine di infilare sotto la statua di San Giuseppe dormiente biglietti che contengono problemi, richieste di grazia, preghiere dei fedeli. È come se invitasse san Giuseppe a "dormirci su", e magari a mettere una buona parola davanti a Dio, per risolvere situazioni difficili e aiutare i bisognosi, rinnovando così il suo ruolo di padre misericordioso e tutto proteso verso coloro che ama.

La storia ci racconta che in occasione dei lavori per la costruzione della nuova chiesa il massiccio contributo degli Inverunesi stupì anche lo stesso parroco tanto che il 19 marzo 1900 viene annotato sul Chronicon parrocchiale:

Il parroco riconobbe una grazia attribuita a S. Giuseppe, l’ammirabile visione di quanti erano presenti nell’apporvi la firma per la garanzia dei pagamenti della ingente spesa per la costruzione della chiesa [...] salito al pulpito per la spiegazione della dottrina invitò la popolazione ad essere riconoscente a S. Giuseppe.

"Anche noi, come fecero i nostri padri, ci affidiamo a s. Giuseppe: nel giorno della sua festa intronizzeremo la sua statua nella nostra chiesa parrocchiale e resterà esposta per tutto il tempo che ci occuperà questo restauro", spiega don Marco Zappa.

Per la particolare ricorrenza la parrocchiale di Inveruno vivrà due momenti molto intensi:

- alle ore 8.30 la S.Messa nella chiesa di S. Ambrogio

- alle 17.30 la S.Messa vigiliare solenne con l'atto di affidamento a San Giuseppe.

