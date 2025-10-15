La memoria di Santa Teresa

Giorno di festa patronale per la comunità inverunese: oggi, 15 ottobre, è la memoria liturgica, domenica festa e processione per le vie del paese.

Anche quest’anno la comunità di Inveruno si prepara a vivere con intensità e partecipazione la Festa Patronale di Santa Teresa, un appuntamento caro a tutti i fedeli e segno di una tradizione che unisce la dimensione spirituale e quella comunitaria.

Il programma, proposto dalla parrocchia di San Martino, si aprirà mercoledì 15 ottobre, giorno della memoria liturgica di Santa Teresa d’Avila. Dopo la Messa delle ore 8.30 nella chiesa parrocchiale, i fedeli potranno partecipare all’adorazione eucaristica e alle confessioni. In serata, dalle 19 alle 21, è prevista una celebrazione penitenziale comunitaria, momento di riflessione e riconciliazione in preparazione alla festa.

Il cuore della celebrazione sarà domenica 19 ottobre, quando alle ore 10.00 si terrà la Santa Messa solenne in onore della patrona. Nel pomeriggio, alle 16.30, partirà dalla Piazza San Giovanni Bosco la tradizionale processione cittadina con la statua di Santa Teresa, che attraverserà le vie del paese per poi concludersi in piazza San Martino con la benedizione eucaristica impartita dal diacono novello don Michael Mtonga.

La giornata si concluderà con il momento “Va dove ti porta il Rosario”: alle 18.45 don Francesco guiderà la recita del Rosario, partendo dalla chiesa di Inveruno.

Infine, lunedì 20 ottobre, alle ore 18.00, sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da don Felice Noé, in un clima di ringraziamento per il suo ministero di parroco vissuto in mezzo alla comunità. Sarà l’occasione per salutare anche altri sacerdoti nativi di Inveruno o che nel tempo hanno condiviso il loro servizio pastorale nella parrocchia.

Tre giornate che intrecciano devozione, riconoscenza e vita comunitaria, ricordando come la figura di Santa Teresa – donna di preghiera e riformatrice della Chiesa – continui a essere per gli inverunesi un modello di fede e di impegno cristiano.

