Michael al servizio del Vangelo

Il giovane, da tre anni ad Inveruno, è stato ordinato diacono: "Questi momenti qui in parrocchia per me sono una preziosa occasione per scoprire sempre meglio la mia vocazione".

Sabato 4 ottobre, nella cornice del Duomo di Milano, l’Arcivescovo Mario Delpini ha imposto le mani su dodici giovani, ordinandoli diaconi in vista del sacerdozio. Tra loro anche Michael Mtonga, seminarista del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere), che in questi anni ha condiviso il suo cammino di fede e di servizio con la Comunità Pastorale Cuore Immacolato di Maria di Inveruno e Furato. Originario dello Zambia, dell’Arcidiocesi di Lusaka, Michael ha portato nella comunità inverunese la freschezza e la profondità di una fede radicata nella missione. “Ho iniziato gli studi in Italia nel 2018 - ci racconta Michael - studiando al PIME di Monza. Per alcuni anni ho fatto servizio di volontariato presso il carcere di Monza e da tre anni sono qui ad Inveruno e Furato. Questi momenti qui in parrocchia per me sono una preziosa occasione per scoprire sempre meglio la mia vocazione, dialogando con i giovani, con le loro famiglie, scoprendo come vivere e gestire la comunità. Mi sento ben accolto ed è bello sentire il loro affetto”. Dopo l’ordinazione diaconale di sabato scorso il percorso ora prosegue... fino al prossimo 26 giugno quando sarà ordinato sacerdote: “La mia scelta di vita è la missione - ci spiega - per cui ci sarà tempo per capire dove verrò mandato, all’estero, per servire il Vangelo”. “La sua presenza discreta e la sua sensibilità disponibile e attenta ai piccoli durante l’oratorio estivo e nei momenti di vita comunitaria ci hanno permesso di stimare già il tratto umano e la sua attenzione; ora avremo la possibilità di conoscere il modo in cui la Parola di Dio trova spazio nel suo cuore”, ha detto il parroco inverunese don Francesco Agostani.

