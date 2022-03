"Una Fiera ben riuscita"

Dalla mostra fotografica ai libri dello scrittore locale Enrico Ceriotti fino a un laboratorio dedicato al tema 'Corpo, mente e spirito per il benessere femminile'. E in più un momento espositivo ad alto potere di coinvolgimento. Suona le campane a festa, il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi dopo il buon esito della 'Fiera primaverile'.

Dalla mostra fotografica ai libri dello scrittore locale Enrico Ceriotti fino a un laboratorio dedicato al tema 'Corpo, mente e spirito per il benessere femminile'. E in più un momento espositivo ad alto potere di coinvolgimento. Suona le campane a festa, il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi dopo il buon esito della 'Fiera primaverile'.

"Un evento ben riuscito - dice in una nota - che ci ha offerto interessanti mostre e molteplici attività divertenti ed educative e ci ha dato la possibilità di cimentarci nei giochi dei nonni , nel costruire aquiloni e di visitare le molte bancarelle presenti".

Un appuntamento di cui la gente sentiva molto fortemente il bisogno per schiaffeggiare il pensiero all''emergenza del Covid -19 e in un momento di grande delicatezza causato dalla guerra in Ucraina. Un paese a cui Busto sta dimostrando notevole vicinanza a suon di raccolte di generi di prima necessità.

"E' stato un modo per ritrovarci , scambiare pensieri e chiacchierare - dice Biondi consapevole della centralità di quest'appuntamento nel cementare le relazioni sociali, una boccata d'ossigeno, un segno di normalità in questo momento difficile". Biondi non manca di ringraziare chi ha reso possibile questo momento di grande socialità e in primo luogo "L'assessore Patrizia Campetti, la squadra operai, la Polizia Locale, le associazioni e i privati che hanno collaborato". E ringrazia anche di cuore i cittadini: "Con la vostra numerosa partecipazione - conclude - avete reso bello e vivo tutto l'evento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!