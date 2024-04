'Genitori, una risorsa da curare'

Un modo di tenersi in forma, ma anche di stare a contatto con l'aria aperta e di trovare nuove occasioni di socializzazione. Del valore dello sport per la vita di una comunità il Comune di Busto Garolfo è altamente consapevole. E per questo ha deciso di mettere in campo, per il quarto anno consecutivo, la manifestazione "Estate sportiva al parco - palestra a cielo aperto".