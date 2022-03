Apre il nuovo centro civico

C'è adesso anche la data: il 9 aprile. Sì, perché sarà proprio in quella giornata che a Magnago si inaugurerà ufficialmente il nuovo centro civico e la biblioteca.

C'è adesso anche la data: il 9 aprile prossimo. Sì, perché sarà proprio in quella giornata che a Magnago si inaugurerà ufficialmente il nuovo centro civico e la biblioteca nell'ex cooperativa San Martino di piazza San Michele. Alle 10, insomma, il taglio del nastro con una cerimonia che, da quanto si è saputo, dovrebbe vedere una catena umana con i ragazzi delle scuole e la cittadinanza che, passandosi di mano in mano alcuni libri, collegherà i vecchi locali della biblioteca con la neonata struttura. E qui, poi, spazio ai discorsi del sindaco e delle autorità presenti, prima di entrare nell'edificio per una visita.

"Nei giorni successivi, inoltre, stiamo pensando ad una serie di iniziative per promuoverlo e farlo conoscere alla popolazione - spiega il primo cittadino Carla Picco - Una realtà che vuole diventare un punto di riferimento per la cultura e la socializzazione; l'opera, infatti, avrà una parte esterna, aperta verso la piazza a disposizione della cittadinanza, dove potersi fermare per leggere, stare assieme e rilassarsi; ancora, al piano terra ecco uno spazio polifunzionale (che potrà essere utilizzato per conferenze, incontri, eventi, ecc...), la reception, l'area bimbi e i bagni, fino ad arrivare al primo piano con la biblioteca nelle sue particolarità, ossia con gli scaffali per i libri e il posto per la consultazione e la lettura. Un progetto che fin da subito abbiamo ritenuto importante e fondamentale, perché nasce nell'ottica di ridare vitalità al centro città".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!