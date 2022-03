Covid: una stele per chi non c'è più

Covid: una stele per chi, oggi, purtroppo non c'è più. Sabato 19 marzo, la cerimonia nei cimiteri di Magnago e Bienate. "Un gesto in ricordo e per rendere loro omaggio".

Due anni lunghi e difficili. Il Covid che entra nelle nostre vite, i lockdown, la restrizioni, le paure e le proccupazioni, i ricoveri in ospedale e, poi, le tante persone che, purtroppo, il virus si è portato via per sempre. E proprio a loro, ecco che l'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate vuole dedicare un ricordo 'speciale' con una stele nel cimitero del capoluogo e in quello della frazione. L'appuntamento sarà, dunque, il prossimo 19 marzo (alle 15.30 a Bienate e alle 16 a Magnago) "Un gesto simbolico che rappresenta l’abbraccio della nostra comunità a chi non c'è più - scrive il sindaco Carla Picco - Ma anche un momento per dire grazie a quanti, durante la pandemia, hanno collaborato con generosità con i servizi comunali per dare aiuto alla popolazione (alle 16.30 in sala consiliare). Piccoli istanti dal grande significato, proprio in un momento storico come quello che stiamo vivendo con molte persone in fuga dalla guerra e che chiedono a noi sostegno e vicinanza: anche in questa circostanza la solidarietà dei cittadini e l’operosità dei servizi comunali cercherà di non lasciare nessuno da solo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!