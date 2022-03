Ghiri Sport di solidarietà

Trofeo provinciale Associazione 'Ghiri Sport' Turbigo: manifestazione in presenza, ma anche online, con il ricavato delle iscrizioni che sarà devoluto per l'Ucraina.

L'idea è partita da uno dei membri del consiglio direttivo (comitato esecutivo) e, subito, allora, tutto il movimento ha risposto presente, mettendosi al lavoro per la programmazione e per informare i tanti atleti. Quando lo sport, insomma, fa bene, o meglio in questo caso sarebbe più giusto dire che fa del bene. Già, perché, giusto il tempo di organizzarsi, ed ecco che anche il ghiri sport è sceso in campo a fianco dell'Ucraina, da giorni e giorni, purtroppo, costretta a vivere i tragici momenti della guerra. "Nello specifico, la competizione è stata il trofeo provinciale ASD 'Ghiri Sport' Turbigo - commenta Oleh Ilika, pluricampione mondiale di kettlebell, nonché ucraino d'origine, ma ormai da anni residente proprio nel nostro territorio (titolare, tra l'altro, della International Kettlebell Lfting Academy) - Più precisamente, si è deciso di promuovere una gara online, con l'intero ricavato delle iscrizioni che verrà devoluto per aiutare la popolazione ucraina". E chiunque, alla fine, potrà dare il suo contributo. "Basterà, infatti, iscriversi e, poi, fare un video mentre sono impegnati nei vari sollevamenti (10, 12, 30 minuti, ecc...) - spiega - A questo punto, come organizzatori, giudichiamo la loro prova e pubblichiamo il tutto nei protocolli, senza, però, alcuna classifica né vincitori, perché si tratta di un'iniziativa di solidarietà".

TROFEO ASD GHIRI SPORT TURBIGO PER LA POPOLAZIONE UCRAINA



