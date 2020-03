La Turbighese per la Prociv

L'asd Turbighese 1921 (storica società di calcio di Turbigo) scende in campo per dare un contributo alla delicata battaglia contro il Coronavirus. Donazione alla Protezione Civile.

Forza, tutti in campo! E mai termine più azzeccato poteva esserci. Ma, stavolta, a differenza di come sono abituati, c'è una partita molto più importante da giocare: quella contro il Coronavirus. E, così, ecco che l'Asd Turbighese 1921 (storica società di calcio di Turbigo) ha deciso di provare a dare il suo contributo, per affrontare e vincere una battaglia tanto complessa e delicata. L'idea, alla fine, è stata quella di fare una donazione per il locale gruppo della Protezione Civile che, fin da quando è cominciata la l'emergenza, è in prima linea per portare sostegno ed aiuto alla popolazione. "Oltre a tutti i giocatori della squadra - scrivono - hanno partecipato il presidente, il direttore sportivo, l'allenatore e i dirigenti. Insieme ce la faremo".