Volontari... "Eccoci!"

La grande 'macchina' della solidarietà, ma anche la grande 'macchina' dei volontari. Già, perché sono davvero tante le persone che, ormai da giorni e giorni, sono impegnate nei vari punti di raccolta, organizzati su tutto il territorio, per smistare e preparare i pacchi destinata all'Ucraina e alla sua popolazione, costretti a confrontarsi con i terribili e difficili momenti della guerra. C'era da dare un sostegno, insomma, ecco che in molti hanno risposto, subito, presenti.

"E' fondamentale esserci, per noi, per loro e, soprattutto, per dare un messaggio di speranza - spiega una donna - Quando abbiamo saputo, infatti, che serviva dare una mano, immediatamente ci siamo attivati". "Passando davanti al punto di raccolta e parlando con una delle responsabili, mi è stato chiesto se avesse voluto aiutare; così mi sono fermata e, adesso, ogni mattina sono qui - prosegue una signora - Il nostro compito è, appunto, quello di prendere gli abiti e il materiale che ci viene portato e, quindi, sistemarlo negli scatoloni, pronti per essere mandati all'hub logistico da dove raggiungeranno l'Ucraina".

"Siamo un bel gruppo - ribadisce proprio una delle referenti della Caritas di Castano, tra le realtà impegnate nell'iniziativa - Come potete vedere è moltissima la gente che sta lavorando, anzi di volta in volta aumenta sempre di più. Non appena siamo venuti a conoscenza che c'era bisogno, ci siamo mossi, chiedendo al parroco un locale in cui poter promuovere il servizio". "Fin dall'inizio l'impegno è stato massimo - conclude un signore - Il volontariato, infatti, è fondamentale. Essendo presidente di una società di calcio (la Castanese), ad esempio, so bene quanto sia importante dare una mano e promuovere simili momenti, facendo squadra".



