Prevenzione e salute

La farmacia Sant’Anna di Castano Primo organizza un carnet di serate informative incentrate sulla prevenzione e la scelta di comportamenti salutari.

La farmacia Sant’Anna di Castano Primo organizza un carnet di serate informative incentrate sulla prevenzione e la scelta di comportamenti salutari. Ad aprire il programma, mercoledì 23 marzo alle 20, un incontro sull’importanza del benessere del nostro fegato. ‘Il cuore ha le sue ragioni e il fegato le conosce tutte’, è questo il leitmotive che guiderà i partecipanti alla scoperta di consigli e suggerimenti per garantire il corretto funzionamento di uno degli organi più importanti. A guidare la serata saranno le dottoresse Dalia Griffanti, nutrizionista, e Maria Dellara, farmacista. Tra i temi che verranno affrontati ci saranno l’importanza della depurazione del fegato, consigli di tipo posturale, che come insegnano le pratiche orientali sono legati al benessere dell’organismo, e infine l’utilizzo di piante officinali per la cura della funzione epatica. E’ gradita la prenotazione, presso la farmacia, per garantire il massimo rispetto della normativa vigente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!