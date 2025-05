'Screening di primavera'

Melanoma e tumore della mammella: screening gratuiti per i cittadini castanesi, promossi dal Comune di Castano.

Melanoma e tumore della mammella: screening gratuiti per i cittadini castanesi, promossi dal Comune di Castano. Più nello specifico, gli screening si svolgeranno presso l'ambulatorio di via Moroni 12 nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e lunedì 19 maggio. Prevenzione Melanoma (over 18) a cura del dottor Dario Candiani, sabato 17 maggio dalle 9 alle 13. Prevenzione Tumore della Mammella (over 18) a cura del dottor Luis Guillermo Bassani, venerdì 16 e Lunedì 19 maggio dalle 16 alle 19. E' necessaria la prenotazione chiamando al numero 0331/888010 (lunedì e mercoledì dalle 12 alle 14).

