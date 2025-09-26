Teoria e pratica: manovre di rianimazione

Dalla teoria alla pratica, perché ogni secondo può essere fondamentale e prezioso. Come comportarsi in caso di un attacco cardiaco, un malore o situazioni di emergenza? Quali le procedure e le azioni da compiere?

Dalla teoria alla pratica, perché ogni secondo può essere fondamentale e prezioso. Come comportarsi in caso di un attacco cardiaco, un malore o situazioni di emergenza? Quali le procedure e le azioni da compiere? Se ne è parlato nei giorni scorsi in in Villa Rusconi a Castano durante l’incontro sulle manovre di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’Azzurra Soccorso. “Un importante appuntamento per avere dettagli specifici su come muoversi in caso di urgenze e situazioni di criticità legate alla salute – commenta l’assessore Lica Colombo – La serata ha visto la parte teorica, con la spiegazione di come intervenire, e quindi la parte pratica, con i partecipanti che si sono cimentati con specifiche simulazioni, sia per quando riguarda la rianimazione e la disostruzione e anche con l’utilizzo del defibrillatore. Grazie ad Azzurra Soccorso e alla dottoressa Silvia Valsecchi, medico rianimatore, e un ringraziamento ai tanti cittadini presenti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!