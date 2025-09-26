meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, leggera pioggia 12°
Sab, 27/09/2025 - 09:50

data-top

sabato 27 settembre 2025 | ore 10:23

Teoria e pratica: manovre di rianimazione

Dalla teoria alla pratica, perché ogni secondo può essere fondamentale e prezioso. Come comportarsi in caso di un attacco cardiaco, un malore o situazioni di emergenza? Quali le procedure e le azioni da compiere?
Castano / Salute - Incontro sulla salute

Dalla teoria alla pratica, perché ogni secondo può essere fondamentale e prezioso. Come comportarsi in caso di un attacco cardiaco, un malore o situazioni di emergenza? Quali le procedure e le azioni da compiere? Se ne è parlato nei giorni scorsi in in Villa Rusconi a Castano durante l’incontro sulle manovre di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’Azzurra Soccorso. “Un importante appuntamento per avere dettagli specifici su come muoversi in caso di urgenze e situazioni di criticità legate alla salute – commenta l’assessore Lica Colombo – La serata ha visto la parte teorica, con la spiegazione di come intervenire, e quindi la parte pratica, con i partecipanti che si sono cimentati con specifiche simulazioni, sia per quando riguarda la rianimazione e la disostruzione e anche con l’utilizzo del defibrillatore. Grazie ad Azzurra Soccorso e alla dottoressa Silvia Valsecchi, medico rianimatore, e un ringraziamento ai tanti cittadini presenti”.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Mente e corpo per un'armonia perfetta
Castano / Eventi - Un momento della serata
Una serata dedicata al benessere della donna. Come mente e corpo possono ritrovare un’armonia e un equilibrio perfetto.
'Screening di primavera'
Castano / Salute - 'Screening di primavera'
Melanoma e tumore della mammella: screening gratuiti per i cittadini castanesi, promossi dal Comune di Castano.
Camminare per la prevenzione
Castano / Nosate - 'Oltre la mimosa'
Anche quest’anno ecco che torna puntuale, domenica 9 marzo, ‘Oltre la mimosa’, la camminata ludico motoria lungo le sponde del canale Villoresi.

Invia nuovo commento