Anna Gualdoni Venegoni: illustre cuggionese

La politica con la ‘P’ maiuscola, la cortesia quasi nobiliare, la generosità nello spendersi per il proprio paese. Luigi Venegoni e Anna Gualdoni sono stati una delle famiglie più significative del ‘900 cuggionese. A distanza di diversi anni dalla morte del caro marito, sindaco di Cuggiono dal 1952 al 1970, consigliere comunale di Milano dal 1975 al 1990 nonché professore di latino e greco dal 1948 al 1986 all’Istituto San Carlo milanese, si è spenta la scorsa settimana anche la sua cara consorte Anna. Per i più giovani, probabilmente, il loro nome è legato ad alcune importanti donazioni (il Museo Storico Civico, la Banda, l’Oratorio e l’attuale Sala della Comunità, associazioni e borse di studio), un lascito al ‘futuro’ della nostra comunità di cui tutti non possono che esserne grati.

