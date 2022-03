26 anni in divisa: Liguori in pensione

Ben 26 anni in divisa, agente della Polizia locale di Castano. Ma adesso per Rocco Liguori è arrivato il momento della pensione. Tanti i ricordi.

"Un ricordo? Beh... alla fine ce ne sono tanti”. O meglio tantissimi e che uno dopo l’altro, mai come oggi, fanno capolino in testa. E, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché dopo ben 26 anni in divisa per Rocco Liguori è arrivato il momento della pensione. Tempo di saluti, insomma, per uno degli storici agenti della Polizia locale di Castano. “Un percorso importante, che mi ha fatto crescere sempre di più sia a livello professionale sia umano - racconta - Non nego che, in questo momento, c’è una grande emozione. Mi mancheranno, infatti, i colleghi, con i quali ho condiviso interventi e servizi, e, in parallelo, poi, ovvio, i cittadini”. La gente, dunque, dai singoli alla collettività, stando loro accanto per cercare di rispondere alle varie esigenze e richieste. “Uno dei periodi più complicati è stato, certamente, quello dell’emergenza Covid - prosegue - Soprattutto i primi momenti, quando si sapeva poco o nulla di ciò che succedeva. Le informazioni e le disposizioni che cambiavano quasi di giorno in giorno, quindi le preoccupazioni della popolazione, fino all’attività a 360 gradi sul territorio. Mesi difficili, ma, al tempo stesso, che ci hanno lasciato molto ogni volta che si riusciva a dare una mano e un aiuto a qualcuno”. Presenza, alla fine, la parola che l’ha contraddistinto in questi 26 lunghi anni, ma che lo accompagnerà anche in futuro. “Già il domani. Cosa farò? - conclude - Sono, ad esempio, all’interno della Pro Loco; quindi, mi dedicherò ad una delle mie principali passioni che, per il lavoro ho dovuto mettere da parte, ossia il biliardo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!