Magnago 'Comune verde'

Con la raccolta differenziata ci va a nozze. E della sua virtù si è accorta anche Legambiente. Il Comune di Magnago è stato, infatti, inserito tra quelli rifiuti free nella classifica dell'associazione grazie a una produzione pro capite di indifferenziato che si è attestata sotto i 75 chilogrammi. Bilancio lusinghiero per un Comune di neppure diecimila abitanti che ha evidentemente dimostrato di possedere un'anima ecologica. Ed è anche la misura di come la piattaforma per la raccolta differenziata di via Picasso sia stata utilizzata a dovere. Magnago può poi, specularmente all'indifferenziato, vantare un volume di differenziato che si avvicina al novanta per cento. Da qui il gaudemus che il sindaco Carla Picco condivide con i suoi concittadini: "Grazie a tutti per l'impegno e l'attenzione che vengono quotidianamente dedicati alla raccolta differenziata - spiega - insieme si possono raggiungere grandi traguardi e le nostre piccole azioni sono fondamentali per salvaguardare l'ambiente e la natura".

