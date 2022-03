'Odiamo gli sprechi': i super veicoli della 4B

La 4B della scuola primaria di Robecchetto e il progetto 'Odiamo gli sprechi' di E.ON. Bottiglie di plastica, carta e cartoni per realizzare dei 'super' veicoli.

Nomi e destinazioni differenti, ma tutti nel segno della sostenibilità. Bottiglie di plastica, carta, cartoni e materiali di riciclo... ecco gli ‘speciali’ veicoli che con i loro personaggi o super poteri sono in prima linea per la salvaguardia e la tutela dei mari, delle spiagge, delle città, dei boschi, del mondo e addirittura anche dello spazio. Li hanno realizzati i giovani studenti della 4B della scuola primaria di Robecchetto, tra i protagonisti di ‘Odiamo gli sprechi’, il progetto di educazione ambientale di E.ON che ha visto i ragazzi impegnati in una serie di attività mirate al rispetto e all’uso consapevole delle risorse naturali. “Laboratori, schede didattiche, articoli e quiz, dunque, hanno coinvolto i giovani in più momenti - spiegano dall’istituto robecchettese - Quindi, è stata la volta di realizzare un progetto sostenibile, con i nostri alunni che si sono cimentati nella creazione proprio dei super veicoli”. Fino alla premiazione che ha portato in classe nientemeno che il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. “Un momento importante ed emozionante per gli studenti - conclude il professor Giovanni Furci - Voglio fare i complimenti alla 4B per i bellissimi lavori fatti e per l’impegno che hanno messo durante tutto il percorso”.

