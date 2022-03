Ferrario-Colombo: dimissioni

Non solo Daniele Rivolta (da segretario della Lega di Castano, ma anche altre due dimissioni tra le fila del Carroccio castanese, stavolta in consiglio comunale.

Non solo Daniele Rivolta, che qualche settimana fa ha lasciato l'incarico di segretario della Lega di Castano, ma anche altre due dimissioni tra le fila del Carroccio castanese, stavolta in consiglio comunale. Già, perché Morena Ferrario (capogruppo e candidata sindaco alle ultime elezioni del 2019 con 'Il Patto del Cambiamento') e Silvia Colombo (consigliera) non saranno più, appunto, sui banchi della massima assise cittadina. "Una decisione maturate dopo un’attenta riflessione su cos’è la politica oggi - scrivono - Riflessione che nasce anche dalla scelta di Daniele Rivolta di non essere più segretario della sezione di Castano della Lega. Quando abbiamo deciso, infatti, di metterci in gioco dedicandoci ad una nostra passione, l’abbiamo fatto con un’idea ben chiara di cosa fosse per noi la politica, quale strada seguire per raggiungere, o perlomeno provare a raggiungere, i nostri obiettivi. Quello che vediamo ora, però, è una politica che non ci piace, ruoli istituzionali non rispettati e spesso sbeffeggiati". Nello specifico, la parola sulla quale vogliono concentrare le attenzioni è mancanza "Di rispetto per chi ha un pensiero diverso dal proprio - proseguono - Rispetto per chi, anche se in minoranza, cerca di portare avanti il suo lavoro sempre a testa alta; rispetto verso chi, elargendo importanti somme di denaro pubblico, concede la possibilità ad un paese come il nostro di mettere in campo progetti che dovrebbero servire a migliorare la qualità del nostro vivere. Sentiamo che questo metodo di fare politica non ci appartiene e non crediamo sia corretto cambiare il nostro modo di pensare per correre dietro a questa politica che poco ha a che fare con quella che ci ha sempre appassionato. Lo dobbiamo in primis a noi stesse e poi a tutte le persone che ci hanno dato la preferenza con il loro voto alle elezioni; un voto legato al fatto di conoscere chi siamo, come siamo e quali principi ci spingono a lavorare verso il raggiungimento di un obiettivo. Auguriamo a tutti buon lavoro e buon proseguimento, soprattutto a Daniele, sperando di vedere nei prossimi consigli comunali una significativa inversione di tendenza, onde evitare di perdere ulteriori pedine che si battono per tutto ciò in cui credono".

