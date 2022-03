'Golfini Rossi': aiuti all'Ucraina

Abbigliamento ne è pervenuto in abbondanza. Ciò che associazione 'Golfini Rossi' e Comune di Bareggio chiedono ai loro concittadini a sostegno delle popolazioni dell'Ucraina consiste adesso di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale.

Abbigliamento ne è pervenuto in abbondanza. Ciò che associazione 'Golfini Rossi' e Comune di Bareggio chiedono ai loro concittadini a sostegno delle popolazioni dell'Ucraina consiste adesso di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale. Il punto di raccolta è stato istituito negli ambulatori comunali di via Marietti 6 e sarà aperto lunedì tra le 16 e le 18, giovedì e sabato tra le 10 e le 12.

A chiamare a raccolta i bareggesi per dare man forte all'iniziativa promossa dall'associazione è direttamente il primo cittadino Linda Colombo. "Il comune - dice - sostiene la raccolta di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina attivata dall'associazione 'Golfini Rossi', si raccolgono prodotti per l'igiene personale come pannolini, sapone, shampoo, salviettine umide e asciugamani, prodotti alimentari e cibi per l'infanzia a lunga conservazione e non in vetro e coperte per adulti e bambini, puliti e in buono stato, chiedo a chi vuole donare di concentrarsi su questo materiale".

