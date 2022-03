'Sguardi di donne. Storie di commercio': una mostra, in occasione dell'8 marzo, che racconta donne imprenditrici che vivono con impegno e passione il proprio lavoro.

L'impegno e la passione che ogni giorno mettono nella professione. Donne certamente diverse tra loro, ma accomunate da quella parola (commercio) che rappresenta, appunto, ciò che fanno quotidianamente. Perché tutte, alla fine, hanno o lavorano proprio in un'attività commerciale. E, allora, ecco che, in occasione dell'8 marzo, Miriam ('Momà'), Jessica (Koi Tatoo'), Maria Grazia, Bruna e Francesca ('Tutto per la Casa'), Stefania e Syria 'Hair Fashion Bystefy') e Pamela ('La Bottega delle Cialde') hanno deciso di dare vita ad una mostra 'Sguardi di donne. Storie di commercio' (dal 4 marzo, in corso San Rocco), dove si racconteranno e si potrà conoscerle più da vicino.

