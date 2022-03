Esami per il Karate

Dopotutto come si dice "Gli esami non finiscono mai". E, allora, ecco che gli atleti del Japan Karate Shotokan di Castano sono stati protagonisti sul tatami.

Dopotutto come si dice "Gli esami non finiscono mai". E, allora, ecco che gli atleti del Japan Karate Shotokan di Castano, proprio nei giorni scorsi, sono tornati sul tatami, appunto, per l'importante appuntamento a livello regionale. Accompagnati dalla maestra Francesca Adriatico e dall'insegnante tecnico Andrea Fontana, i karateki di 'casa nostra' hanno messo in luce ottime capacità e qualità, superando in maniera brillante l'esame. Più precisamente, Giacomo Alemani, Giada Russo, Simona Di Perna e Luca Giulio Di Gennaro sono le nuove cinture nere 1° Dan, mentre Gaia Parini è stata promossa nel 2° Dan e, infine, Riccardo Battioli nel 3°.

"Congratulazione e complimenti a tutti e alla maestra Francesca - ha scritto il presidente del JKS, Gianni Longo - Un plauso particolare, poi, va a Giacomo Alemani, che si è impegnato con tutte le sue forze per questo straordinario traguardo".

