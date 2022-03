L'hanno ribattezzata 'Corbetta for Ukraine', molto più di una raccolta di beni di prima necessità, ma una vera e propria operazione di solidarietà per il popolo ucraino.

L'hanno ribattezzata 'Corbetta for Ukraine', molto più di una raccolta di beni di prima necessità, ma una vera e propria operazione di solidarietà per il popolo ucraino, da giorni ormai costretto, purtroppo, a fare i conti con la guerra. Vicini e in prima linea, insomma, per cercare di dare il maggior aiuto e sostegno possibile. "L'iniziativa nasce da Simona Stroie, consigliera delegata alle politiche comunitarie e per l'integrazione; cittadina di nazionalità rumena, infatti, ha voluto organizzare qualcosa di concreto per non far sentire sola la gente di quelle zone - spiega la presidente del consiglio comunale corbettese, Katia Delfino - Subito, quindi, ci siamo attivati, per raccogliere generi alimentari, lenzuola, coperte, indumenti vari, ecc... da inviare, poi, ad una Parrocchia della Romania al confine con l'Ucraina. Là, la situazione è terribile, qualcosa di inimmaginabile. Così, la nostra proposta vuole provare ad essere un aiuto tangibile e dove ognuno potrà fare la sua parte".

Già, perché nella sala ex banca di via Carlo Cattaneo 25 (cortile del Municipio) sono e saranno differenti i momenti di apertura per la raccolta. "Tutti i giorni dalle 9 alle 12 e, poi, anche dalle 16 alle 18.30 giovedì e sabato - continua Delfino - Quindi, domenica il primo camion partirà. Quello di cui, adesso, c'è bisogno sono abbigliamento per bambini e neonati, coperte e qualsiasi altra cosa possa scaldarli un po' dal freddo. Ancora, sicuramente viveri per i piccoli e prodotti quali, ad esempio, pannolini, fino ad album da colorare, matite e pennarelli, in modo tale che i più piccoli possano vivere un minimo di tranquillità, nonostante il mondo intero a loro stia diventando, purtroppo, sempre più grigio".

