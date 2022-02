Insieme. Per promuovere la lettura e in ogni fascia d'età. E con la consapevolezza del fattore di arricchimento che essa sempre rappresenta. Dairago e Villa Cortese hanno unito gli sforzi per costituire un gruppo dedicato agli amanti dei libri e promosso un'iniziativa dal titolo 'La voce muta'.

Insieme. Per promuovere la lettura e in ogni fascia d'età. E con la consapevolezza del fattore di arricchimento che essa sempre rappresenta. Dairago e Villa Cortese hanno unito gli sforzi per costituire un gruppo dedicato agli amanti dei libri e promosso un'iniziativa dal titolo 'La voce muta' "Letture - dicono le due municipalità - in cui viene narrata la storia dal punto di vista del personaggio secondario".

Il gruppo si ritroverà alternativamente una volta ogni mese nelle due biblioteche di Dairago (via Damiano Chiesa) e Villa (piazza Mazzucchelli) ed è aperto a tutti. Il primo appuntamento sarà proposto giovedì 31 marzo alla biblioteca dairaghese quando si approfondirà il volume 'Il canto di Penelope' di Margaret Atwood. Un'alleanza nel nome dell'amore per i libri ma anche di quello per la crescita culturale.

