Il Carnevale social edition della Pro Loco di San Giorgio su Legnano. Create la maschera o il travestimento, scattate una foto e inviatela, così da essere protagonisti.

Pronti con la fantasia e l'originalità? Se sì, allora, create la vostra maschera o travestimento, scattatevi una foto e, poi, inviatela agli appositi numeri, per partecipare ed essere protagonisti anche voi del prossimo carnevale. "Anche quest’anno, però, con la pandemia - scrivono i promotori della Pro Locoi di San Giorgio su Legnano - non ci siamo sentiti di portare avanti l’iniziativa in modalità live, perché sarebbe risultata poco controllabile sia dal punto di vista numerico sia per quanto concerne il distanziamento interpersonale da mantenere, e poi si sa... di fronte al divertimento e al coinvolgimento dei bambini, non sarebbe stato semplice spegnere l’entusiasmo del momento e del gioco carnevalesco, imponendo regole e distanze; così, ecco che l'appuntamento sarà in versione #SocialEdition: fino a venerdì 4 marzo, pertanto, sarà possibile inviare le foto della propria maschera o del proprio travestimento ai numeri per partecipare al concorso social Carnevale ProLoco San Giorgio su Legnano". In questo 2022, poi, oltre a bambini e genitori, famiglie e amici, verranno coinvolti anche gli over 60, un target molto attivo e molto partecipativo nei confronti dell'associazione per quanto concerne suggerimenti e idee per nuovi eventi. "Tre, allora - proseguono gli organizzatori - le categorie in gara: la migliore maschera singola, quella familiare o di gruppo e, infine, la migliore over 60. Nuove regole pure per quanto riguarda la votazione e l’elezione dei vincitori: le fotografie inviatoci, infatti, verranno sempre e comunque postate sulla pagina per raccogliere i consensi della giuria popolare sangiorgese ma, nella giuria ufficiale, che sarà in grado di decretare il vincitore di questa sfida carnevalesca #SocialEdition, ci saranno alcuni membri del consiglio e alcuni soci. Ci teniamo quindi a specificare che like e commenti non decreteranno la vittoria in modo diretto". Forza, dunque, tocca a voi; partecipare è davvero facilissimo e vi serviranno solo tre passaggi. "Create la maschera o il travestimento, scattate una foto e inviatela ai numeri 333/4780426 oppure 333/4631781 o 3401567806 - concludono dalla Pro Loco".

