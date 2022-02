L'Antigone di Sofocle

La parrocchia di Santa Maria Assunta di Canegrate offre l'opportunità di viversi da protagonisti, comparse, antagonisti del mondo del teatro proponendo l'allestimento dell'opera 'Antigone', tragedia dell'antica Grecia scritta da Sofocle.

Attori per qualche giorno. Qualcuno ha sognato di esserlo, altri magari vorrebbero cimentarsi per provare un'esperienza nuova. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Canegrate offre l'opportunità di viversi da protagonisti, comparse, antagonisti del mondo del teatro proponendo l'allestimento dell'opera 'Antigone', tragedia dell'antica Grecia scritta da Sofocle.

L'iniziativa si rivolge, come spiega la parrocchia stessa in una nota, a "Giovani e meno giovani interessati a fare un'esperienza teatrale nel nostro oratorio". Non occorre avere studiato all'Actor studio o in qualche scuola d'arte d'eccellenza, ma piuttosto, spiega ancora la parrocchia, "solo un po' di interesse e sensibilità nei confronti del teatro e di disponibilità a mettersi in gioco".

Tutto per passione, naturalmente, con uno "stipendio" garantito dalla soddisfazione che ci si saprà assicurare nel partecipare. Al momento è in corso il reclutamento per comporre il cast dei partecipanti, la parrocchia è però in cerca in particolar modo di un paio di ragazzi e una ragazza di età compresa tra 20 e 30 anni, un uomo tra i 40 e i 50 e uno tra i 50 e i 60. Per poter avanzare la propria candidatura occorrerà comporre il numero 338/8727730.

