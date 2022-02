Il tradizionale ingresso del Comune

Per ora resta il doppio ingresso. "Per abituarci al cambiamento" dice il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin. Ma il ritorno alla normalità si sta concretizzando, e la normalità è quella del ripristino dell'ingresso all'interno del palazzo Municipale cittadino da piazza Quattro Novembre.

Cioè, da dove si è sempre storicamente entrati. "Per l'accesso - puntualizza il primo cittadino sangiorgese - le regole non cambiano, continueremo a mantenere la prenotazione agli sportelli comunali per assicurare un servizio sufficiente e senza attesa che non faccia perdere tempo negli uffici".

