Quattro appuntamenti; quattro domeniche a teatro con la famiglia; quattro spettacoli che regaleranno coinvolgimento, emozioni e condivisione. Su il sipario all'auditorium Paccagnini di Castano per la rassegna ('Calzini spaiati') dedicata, appunto, ai bambini ed alle loro famiglie. Si comincerà questa domenica (20 febbraio) con 'L'Arca' (teatro d'attore, di narrazione e musica dal vivo; Chiara Magri e Matteo Zenatti), quindi il 6 marzo ecco 'Beat Socks' (magia, giocoleria e piccolo circocontemporaneo; di Stefano Locati e Alessandro Pasi), mentre il 13 sarà la volta de 'La Strega col Climacomando' (teatro d'attore e di narrazione; testo e regia di Nora Picetti), per poi finire il 20 con 'Di mostri ne abbiamo?' (lettura teatralizzata e laboratorio creativo; Irina Lorandi, attrice, ed Eleonora Corti, artista). Tutti gli eventi, infine, andranno in scena alle 16.30. Per informazioni, contattare il numero 351/5827607 oppure scrivere una mail a info [at] fiorecheride [dot] it o www.fiorecheride.it e anche le pagine social Facebook e Instagram auditoriumpaccagnini2.0.

