Sabato 19 febbraio, alle 17.30 al Circolo Bovisa di Milano, la presentazione del libro 'New vs Italy' di Stefano Morelli. Un momento di riflessione e confronto.

Cosa cercano gli italiani nel web tutti i giorni? Qual é il rapporto tra le variegate ricerche dei googler con le notizie principali offerte dai quotidiani on line? Se ne parlerà sabato 19 febbraio, alle 17.30, al Circolo Bovisa di via Mercantini a Milano, durante la presentazione del libro 'News vs Italy' (edizioni Prospettiva Editrice). Cristiana Mariani (giornalista d 'Il Giorno') ne discuterà, infatti, con l'autore Stefano Morelli e con Marco Lombardi (direttore del dipartimento di sociologia dell'università Cattolica). Ingresso con 'green pass'; per informazioni 351/9301978 o info [at] circolobovisa [dot] it.

