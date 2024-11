Il mercato di Campagna Amica in 'BookCity'

Il mercato contadino di Campagna Amica di Porta Romana entra a far parte delle location di Bookcity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura in programma fino a domenica 17 novembre.

Il mercato contadino di Campagna Amica di Porta Romana entra a far parte delle location di Bookcity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura in programma fino a domenica 17 novembre.

Due le presentazioni di libri al farmers’ market di via Friuli 10/a. Si parte mercoledì 13 novembre 2024, alle 18, con Davide Codazzi, il pastore influencer che racconta la vita in alpeggio. Giovane allevatore valtellinese, Davide è riuscito a creare una community attorno ai suoi canali social che conta già centinaia di migliaia di iscritti: attraverso i suoi profili Instagram e Tik Tok parla al villaggio globale di internet dal suo alpeggio a 1.500 metri di quota in Val Gerola, in provincia di Sondrio. Al mercato contadino di Porta Romana presenta “Diario d’alpeggio” il suo primo libro in cui svela la vera storia delle sue estati ad alta quota a stretto contatto con gli animali, tra il suono di un campanaccio di una mucca e l’attività da casaro. Un viaggio sincero e autentico, fatto di sensazioni genuine e di incontri belli.

Venerdì 15 novembre, alle 18, focus sull’attualità con il giornalista e scrittore Paolo Gila e con Maurizio Mazziero, analista finanziario e fondatore della Mazziero Research, autori di “Le mappe del tesoro. Geopolitica delle materie prime” in cui si indagano le dinamiche globali che definiscono il valore fondamentale delle materie prime per l’economia e per la geopolitica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!