L’incontro apre la rassegna “Artigiani di pace”, la proposta di sette case editrici cattoliche milanesi unite per Bookcity.

"Pace è diventata una parola scomoda" è il titolo dell’incontro ospitato dalla Fondazione culturale San Fedele (Sala Ricci, piazza San Fedele 4, Milano) venerdì 15, ore 18, in cui l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dialogherà con Milena Santerini, pedagogista e vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, e Marco Tarquinio, giornalista e parlamentare europeo, nell’ambito di BookCity Milano 2024, rassegna giunta alla tredicesima edizione che quest’anno ha come tema “Guerra e Pace”. A moderare il dibattito Paolo Foglizzo, di “Aggiornamenti sociali”.

Un argomento, quello della pace, su cui l’Arcivescovo si è soffermato anche nella Proposta pastorale per l’anno in corso (“Basta. L’amore che salva e il male insopportabile”): «La fiducia nell’umanità, nelle istituzioni, nella cultura, nelle religioni è messa a dura prova - scrive tra l’altro -. Ci uniamo a Papa Francesco per invocare segni di pace come i segni necessari per il Giubileo. Ci sembra di essere inascoltati da politici impotenti e forse inclini piuttosto a incrementare gli armamenti che a costruire la pace. Perciò invito tutte le comunità a vivere con particolare impegno quel servizio che è più coerente con la nostra missione e promettente, cioè l’educazione alla pace».

L’appuntamento di venerdì si inserisce nella proposta dal titolo “Artigiani di pace” curata da sette case editrici cattoliche milanesi che, in collaborazione con la Diocesi ambrosiana, per il secondo anno consecutivo hanno unito le forze per dare vita a un programma comune di eventi all’interno di BookCity 2024 nel filone tematico “Filosofia, Psicologia e Spiritualità”: Àncora, Ares, ITL Libri, Paoline, San Paolo Edizioni, TS Edizioni e Vita e Pensiero gli editori coinvolti.

Dopo l’incontro di venerdì, gli editori propongono per domenica 17 novembre cinque conferenze dedicate all’approfondimento del ruolo delle religioni e della spiritualità nella costruzione della pace. Ogni incontro presenterà uno o più libri insieme ai rispettivi autori, con la partecipazione di ospiti tra cui: Antonia Arslan, Fabrizio Cipriani, Erri De Luca, Alganesh Fessaha, Gennaro Giudetti, Francesco Tedeschi e Jihad Youssef. A ospitare tutte le conferenze di domenica – in programma dalle 11 alle 19 - sarà la Fondazione culturale San Fedele.

