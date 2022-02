Garavaglia, presidente Fondazione Palio

Il sindaco Lorenzo Radice ha indicato Mariapia Garavaglia quale personalità chiamata a ricoprire il ruolo di presidente della Fondazione Palio di Legnano.

Il sindaco Lorenzo Radice ha indicato Mariapia Garavaglia quale personalità chiamata a ricoprire il ruolo di presidente della Fondazione Palio di Legnano. La scelta è stata ufficializzata questa sera nella seduta del Comitato Palio che aveva all’ordine del giorno le comunicazioni sulla costituenda Fondazione relativamente ai tre componenti del Consiglio di Amministrazione da indicarsi da parte dell’amministrazione comunale, dalla Famiglia legnanese e dal Collegio dei Capitani e delle Contrade. La Famiglia legnanese ha provveduto a indicare Alberto Romanò e il Collegio Massimiliano Roveda.

“Il cammino della Fondazione comincia sotto i migliori auspici –dichiara il sindaco di Legnano e Supremo Magistrato del Palio Lorenzo Radice. Ritengo che una figura di altissimo profilo e di indiscutibile valore come Mariapia Garavaglia, in forza delle attività svolte e degli incarichi ricoperti, della rete di relazioni intessute negli anni e dell’esperienza maturata a ogni livello e in più ambiti della vita pubblica del nostro Paese, rappresenti quello che serve al nostro Palio per arrivare a farsi conoscere e apprezzare come merita su scala regionale e nazionale. Con la professoressa Garavaglia, che ringrazio sin d’ora per quello che farà per valorizzare il nostro Palio, nel CdA siederanno due persone, Alberto Romanò e Massimiliano Roveda, che il Palio lo vivono da sempre con grandi competenza e passione: a tutti loro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Da ricordare che il Cda sarà completato da altri due elementi che saranno indicati dal Comitato di indirizzo, una volta costituita la Fondazione.

Di seguito i curricula dei tre componenti il CdA

Maria Pia Garavaglia: nata a Cuggiono e residente a Milano, è laureata in Lettere all’Università Cattolica di Milano, ha insegnato in alcuni istituti superiori dei Comuni del territorio, fra cui Legnano, ed è attualmente docente a contratto nella facoltà di Psicologia all’Università La Sapienza di Roma. Fra le varie cariche politiche ricoperte sono da ricordare: deputata dal 1979 al 1993, senatrice dal 2008 al 2013, dal 1988 al 1992 sottosegretario al ministero della Sanità, dal 1993 al 1994 ministro della Sanità. È stata commissario straordinario della Croce Rossa Italiana dal 1995 al 1998; dal 1998 al 2002 è stata presidente generale della CRI; dal 1997 al 2004 vice presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. Dal 2003 al 2008 è stata vice sindaco di Roma e dal 2015 Vice Presidente Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. Sono numerose le partecipazioni a diversi Enti e Fondazioni non profit. Fra le onorificenze di cui è stata insignita sono da ricordare: Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, Gran Dama dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Medaglia d’Oro al merito per la Sanità pubblica e Ambasciatore dell’immagine di Roma nel Mondo.

