Poesie e cuori sul ponte

Le prime sono già arrivate, ma adesso chiunque potrà metterne tante e tante altre ancora. Poesie ed anche brani o disegni (per San Valentino) appesi sul ponte 'Felicita Torno' di Castano.

"Perchè, in fondo, l'amore è proprio come un ponte da attraversare - dice l'assessore Ilaria Crespi - E, allora, qui abbiamo voluto celebrare il 14 febbraio. Come? Abbellendo la struttura con alcuni cuori colorati, assieme per ora a dei testi d'autore. L'idea, però, è che se ne aggiungono di nuovi e che siano i cittadini a lasciarli. Forza castanesi, via con la fantasia e creatività, per infondere l'amore in città".

Non solo sul ponte, alla fine, visto che le stesse poesie, i brani oppure i disegni verranno pure pubblicati sul sito del Comune.

