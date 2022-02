'Tangentopoli per chi non c'era': a trent'anni dal ciclone 'Mani Pulite', il libro ricostruisce la stagione di inchieste giudiziarie che cambiarono il volto della politica italiana.

'Tangentopoli per chi non c'era': a trent'anni dal ciclone 'Mani Pulite', il libro ricostruisce la stagione di inchieste giudiziarie che cambiarono il volto della politica italiana e segnarono la fine della prima repubblica. Se ne parlerà, allora, mercoledì 16 febbraio, alle 21 a Le Radici e le Ali (via San Rocco 48, Cuggiono) con l'autore Mario Consani (giornalista de 'Il Giorno') che dialogherà con Stefano Natoli già giornalista del Sole 24 ore. L'appuntamento è organizzato da Ecoistituto della Valle del Ticino, EquiLIBRI, La Memoria del Mondo, ACLI e ANPI.

