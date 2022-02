Non piove: "Sos agricoltura?". Siamo stati all'azienda agricola 'Cirenaica' di Robecchetto. "Sicuramente è un anno anomalo, anche se negli ultimi anni l'acqua è più o meno la stessa".

Non piove: "Sos agricoltura"? "Diciamo che è sicuramente un anno anomalo - spiegano dall'azienda agricola 'Cirenaica' di Robecchetto - Anche se, è bene precisarlo, nella media dei 5-10 anni l'acqua che scende è più o meno la stessa. Il vero problema è che ci sono dei periodi di siccità forte e altri, invece, con grandi precipitazioni, il che significa avere magari 2-3 mesi senza rovesci, come, appunto, si sta vedendo oggi, alternati a settimane e settimane di intense piogge. Potete ben capire, quindi, che tutto ciò provoca, inevitabilmente, delle criticità, perché, ad esempio, nel caso specifico del terreno, se diventa troppo secco, quando, poi, piove, l'acqua non riesce ad essere assorbita nel modo corretto".

Una situazione, alla fine, che si sta verificando in questo preciso momento, ma che si ripercuoterà anche durante l'estate. "Dobbiamo, infatti, concepire la pianura padana come una grande spugna - proseguono - Pertanto, se durante l'intero anno ci fossero delle precipitazioni o avessimo la possibilità di irrigare pure d'inverno, allora riusciremmo a mantenere il territorio saturo d'acqua, così che non ci sarebbero problematiche con le falde acquifere, sia quelle maggiormente profonde, sia quelle superficiali. Insomma, se tutto ciò accadesse, quando arriverebbe la stagione calda, basterebbe davvero poco per rimpinguare la spugna di cui parlavamo prima, dando beneficio alle piante ed alla natura in generale".

Senza dimenticare le coltivazioni. "Per questo aspetto, già nel tempo, si è dovuti intervenire con alcune correzioni, appunto, per quanto concerne le modalità e i prodotti da coltivare - affermano - Noi che facciamo un'agricoltura a marchio Parco Ticino (ecosostenibile), ad esempio, abbiamo sempre meno mais, mentre cerchiamo di privilegiare il sorgo, che ha meno esigenze di acqua. Certo è, però, che non possiamo stravolgerle completamente, poiché da queste esce una parte significativa del cibo per gli animali degli allevamenti, fondamentali per l'area in cui ci troviamo".

Diversi, dunque, i fattori da valutare e analizzare con particolare attenzione e cura. "E' innegabile come i cambiamenti climatici abbiano influito e influiranno ancora - concludono dalla 'Cirenaica' - O meglio, questi ci sono sempre stati, ma se prima erano più lenti, adesso si sono velocizzati e di conseguenza, molto spesso, facciamo fatica a stare loro dietro".

