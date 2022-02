Il 2021 del Centro Aiuto alla Vita

Per la Giornata della vita, il CAV (Centro Aiuto alla Vita) della Comunità Pastorale Santo Crocifisso fa il punto sull'andamento della sua attività durante il 2021.

Per la Giornata della vita, il CAV (Centro Aiuto alla Vita) della Comunità Pastorale Santo Crocifisso fa il punto sull'andamento della sua attività durante il 2021. “Nel 2021 sono rimaste operative 3 volontarie e un volontario – scrive il parroco Don Piero nel report – E si sono accolte e accompagnate 33 mamme in attesa o con bimbi già nati con particolare attenzione a donne tentate di interrompere la gravidanza per motivi di disagio economico.

Nello specifico, si sono attivati 2 progetti Gemma, per mamme che hanno rinunciato all’aborto; 14 Progetti Aurora, per sostegni economici momentanei + necessità e 33 Progetti CAV, per il sostegno al neonato.

Le volontarie hanno preparato e consegnato circa 390 pacchi in base alle necessità di ciascun bambino (pannolini, alimenti, vestiario, attrezzature prima infanzia). Si sono registrate circa 396 accoglienze, dedicando uno spazio per ogni mamma una volta al mese: questo ha permesso di favorire rapporti di collaborazione e monitoraggio della situazione. Per tutti questi progetti, si sono stanziati più di 16 mila euro.

