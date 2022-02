Il nuovo centro civico da aprile?

L'obiettivo è quello della prima settimana di aprile. E' proprio in quei giorni, infatti, che l'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate vorrebbe aprire il nuovo centro civico.

L'obiettivo è quello della prima settimana di aprile. E' proprio in quei giorni, infatti, che l'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate vorrebbe aprire ufficialmente il nuovo centro civico e la biblioteca nell'ex cooperativa San Martino di piazza San Michele.

"Il grosso dei lavori è ormai ultimato - commenta il sindaco Carla Picco - Ora siamo in attesa degli arredi (già ordinati) e degli allacci della corrente. Una volta che ci saranno questi, si definirà quindi il trasloco, perché vorremmo inaugurare la struttura con tutto pronto e con l'intero materiale a disposizione".

L'inizio di aprile, come detto, è il periodo indicato dall'attuale squadra di governo del paese per il taglio del nastro. "Apriremo l'edificio e, in parallelo, stiamo pensando ad una serie di iniziative nei giorni successivi per promuoverla e farla conoscere alla popolazione - continua il primo cittadino - Una realtà che vuole diventare un punto di riferimento per la cultura e la socializzazione; l'opera, infatti, avrà una parte esterna, aperta verso la piazza a disposizione della cittadinanza, dove potersi fermare per leggere, stare assieme e rilassarsi; ancora, al piano terra ecco uno spazio polifunzionale (che potrà essere utilizzato per conferenze, incontri, iniziative, ecc...), la reception, l'area bimbi e i bagni, fino ad arrivare al primo piano con la biblioteca nelle sue particolarità, ossia con gli scaffali per i libri e il posto per la consultazione e la lettura. Un progetto che fin da subito abbiamo ritenuto importante e fondamentale, perché nasce nell'ottica di ridare vitalità al centro città".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro