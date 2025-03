Ben 28 eventi in programma fino al 13 aprile. Attraverso arte, poesia, musica, storia, letteratura, sport, psicologia e benessere, la città sarà da iniziative volte a valorizzare la figura della donna.

A Magenta, il mese di marzo si tinge di rosa con un ricco calendario di eventi dedicati all’universo femminile. L’iniziativa “Marzo è donna” si propone di celebrare la Giornata internazionale della donna non solo come una semplice ricorrenza, ma come un'opportunità per riflettere sul ruolo delle donne nella società e sulle sfide che ancora devono affrontare per una piena emancipazione.

Durante la conferenza stampa di presentazione, l’assessore alle Pari Opportunità Mariarosa Cuciniello ha sottolineato l’importanza di questa rassegna, frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e numerose realtà associative del territorio. «Si tratta di un lavoro condiviso con le tante realtà che promuovono iniziative in occasione dell’8 marzo – ha spiegato l’assessore – con l’obiettivo di porre l’accento su tematiche che riguardano la donna e il suo mondo. Vogliamo fermarci a riflettere sul significato di questa giornata, sul protagonismo femminile e sulle condizioni attuali della donna nella società, nella famiglia e nel mondo del lavoro. Ci interrogheremo su quali aspetti necessitano ancora di miglioramenti per garantire una maggiore emancipazione e se la femminilità sia davvero rispettata in tutti gli ambiti».

Il programma di “Marzo è donna” è particolarmente ricco e variegato, con ben 28 eventi in programma dal 2 marzo al 13 aprile. Attraverso arte, poesia, musica, storia, letteratura, sport, psicologia e benessere, la città sarà attraversata da un’ondata di iniziative volte a valorizzare la figura della donna e a promuovere la consapevolezza sulle tematiche di genere.

Tra gli eventi organizzati direttamente dal Comune spiccano il Trofeo di calcio femminile Città di Magenta, in collaborazione con Asd Pontevecchio, previsto per il 9 marzo, e il workshop di difesa personale “Super Woman”, realizzato con UrbanKombat e Via Libera Ets il 16 marzo. Da non perdere anche l’incontro del 26 marzo dal titolo “Una donna felice può cambiare il mondo. Mettere su un’impresa al femminile in Italia è un’impresa”, una serata dedicata alle donne che desiderano trovare soddisfazione nel lavoro e nella vita, organizzata con il supporto dello Studio Mainini e Associati e Business4lady.

L’intero programma degli eventi è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Magenta, dove è possibile trovare dettagli sulle varie iniziative e sulle modalità di partecipazione.

L’assessore Cuciniello ha voluto esprimere un ringraziamento speciale alle numerose associazioni che, anno dopo anno, contribuiscono alla riuscita di questa rassegna con proposte interessanti e coinvolgenti. «Un plauso va anche alle nuove realtà che, per la prima volta, hanno scelto di aderire a Marzo è donna. La partecipazione sempre più ampia dimostra quanto sia importante continuare a sensibilizzare su questi temi».

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!