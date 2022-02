'Caccia al Quadrotto': i vincitori

Prima la ricerca nelle varie zone di Castano, poi una o più foto con la macchina oppure il cellulare per poter partecipare all'apposito concorso su Facebook e, adesso, è il momento dei vincitori. Ecco, infatti, i premiati dell'iniziativa 'Caccia al Quadrotto'.

Prima la ricerca nelle varie zone di Castano, poi una o più foto con la macchina oppure il cellulare per poter partecipare all'apposito concorso su Facebook e, adesso, è il momento dei vincitori. Ecco, infatti, i premiati dell'iniziativa 'Caccia al Quadrotto', un ulteriore momento di condivisione di pari passo con 'Un QuadrOtto per Natale', promosso da un gruppo di donne, in collaborazione con l'Auser e il 'Fiore che Ride' (con il patrocinio del Comune di Castano) e che ha visto la realizzazione, ai ferri e all'uncinetto, di particolari installazioni che sono andate ad abbellire e rendere ancora più magici alcuni angoli di Castano durante le festività natalizie. E, allora, il primo scatto premiato è stato di Gloria Gangemi, che si è aggiudicata il corso fotografico offerto da 'Sfumature Castanesi'; mentre al secondo posto è arrivata Brunella Baita (per lei un abbonamento alla stagione dell'Auditorium offerto da il 'Fiore che ride'), seguita da Vilma Fogliani che si è portata a casa una borsa all'uncinetto. Non solo i vincitori, però, perché come fanno sapere gli stessi organizzatori: "Il nostro gruppo è stato scelto dall'associazione che si occupa dello Yarn Bombing di Milano Lambrate per esporre alcune opere in occasione del loro prossimo evento".

