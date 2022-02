Torna la Fiera di San Biagio

Saranno 117 i commercianti che esporranno le loro merci per le vie della città dove sarà presente anche il Comitato Agricolo del Magentino. Accesso solo con green pass rafforzato.

Giovedì 3 febbraio torna la tradizionale Fiera di san Biagio, saranno 117 i commercianti che esporranno le loro merci per le vie della città dove sarà presente anche il Comitato Agricolo del Magentino. L'area della Fiera è stata modificata al fine di rispettare le norme anti-Covid, inoltre, per accedere ai banchi di vendita è necessario il Green Pass rafforzato e saranno effettuati controlli a campione. Anche se la via De Gasperi quest'anno ospiterà le bancarelle, il parcheggio multipiano sarà comunque fruibile e l'accesso sarà gratuito. “Dopo lo stop del 2021 a causa dell'emergenza Covid torniamo a vivere la Fiera di San Biagio – ha detto il Sindaco di Magenta, Chiara Calati – Ringrazio tutti quelli che in queste settimane e mesi hanno lavorato affinché si potesse garantire lo svolgimento di questo importante evento nel pieno rispetto delle norme e, soprattutto, garantendo la sicurezza di tutti coloro che parteciperanno. Sono davvero felice che la Città possa finalmente tornare a celebrare le proprie tradizioni, ricordare la propria storia guardando però al futuro con rinnovata speranza”, ha concluso il Sindaco Calati.

Fiera di San Biagio 2022

Rispetto alle passate edizioni sono state apportate delle modifiche all'area di svolgimento in modo da adeguarla alle misure di contenimento dettate dalla linee guida ministeriali che dispongono il distanziamento ed il divieto di assembramenti.

Le vie interessate dalla Fiera sono via San Biagio, via Mazzini, Piazza Liberazione (area fronte portici), via Lomeni, via Don Milani (area parcheggio della via dedicato alla Fiera Agricola), piazza Formenti, via Milano, via De Gasperi. L'orario di vendita è dalle 8.00 alle 18.30.

Come previsto dalle attuali disposizioni anti-Covid per accedere ai banchi di vendita è necessario il Green pass rafforzato. La certificazione verde non sarà controllata agli ingressi della fiera, ma saranno svolti controlli a campione.

La viabilità

Sono previste le seguenti modifiche alla viabilità a partire dalle ore 5.30:

- divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie: Don Milani (compreso parcheggio), Lomeni (tratto da via Manzoni a Via Caprotti), Manzoni (tratto da via Don Milani a piazza Giacobbe), piazza Giacobbe, San Biagio, Mazzini, piazza Vittorio Veneto, piazza Liberazione, piazza Formenti, De Gasperi, Milano (tratto compreso tra via Mazzini e via Sanchioli), via Tasso (tratto compreso tra via Colombo e via Lomeni);

- doppio senso di circolazione di via Solferino e via Diaz (tratto compreso tra via San Biagio e via Trento);

- doppio senso di circolazione in via Pretorio, via Garibaldi (tratto compreso tra via Santa Crescienza e via Pretorio) e via Manzoni (tratto compreso tra piazza Parmigiani e via Don Milani);

- doppio senso di circolazione in via Fornaroli (tratto compreso tra via Mazzini e via Pusterla);

- Per consentire l’agibilità del parcheggio multipiano, è stato istituito il doppio senso di circolazione di via De Gasperi nel tratto compreso tra via Verdi e accesso parcheggio.

Le modifiche alla viabilità saranno portate a conoscenza della cittadinanza mediante apposita segnaletica stradale installata per l’occasione.

