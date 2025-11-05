Un weekend per San Martino

Un ricco weekend di appuntamenti che intrecciano fede, cultura, tradizione popolare e convivialità. L’8 e 9 novembre la città si animerà di eventi per tutti.

La città di Magenta si prepara a celebrare il suo patrono, San Martino, con un ricco weekend di appuntamenti che intrecciano fede, cultura, tradizione popolare e convivialità. L’8 e 9 novembre la città si animerà di eventi per tutti, tra mercatini, spettacoli, celebrazioni religiose e appuntamenti gastronomici, in un’atmosfera che ogni anno rinnova il legame tra la comunità e il suo Santo.

Il programma prenderà il via sabato 8 novembre, con una doppia proposta: alle 17 a Casa Giacobbe, l’Amministrazione comunale presenterà la pubblicazione “Martino patrono della città” a cura di Ambrogio Cislaghi, con introduzione musicale a cura di Totem – La Tribù delle Arti e il violino di Federico Nogarotto.

Sempre sabato, in Piazza Liberazione e via Mazzini, si terrà il tradizionale mercatino “Curiosità a Magenta”, dedicato all’antiquariato, al collezionismo e all’artigianato, dalle 8 alle 19, a cura di Mercatini & Curiosità Milano.

E per i più piccoli, alle 16 al Teatro Lirico, andrà in scena lo spettacolo “Il Soldatino”, tratto dal celebre racconto di Andersen, diretto da Luca Cairati con Michela Caria e Fabio Zulli, produzione del Centro Teatro dei Navigli: un pomeriggio magico di teatro e fantasia.

Spazio anche ai sapori con la prima edizione della Polenta Fest, in programma sabato e domenica nella tensostruttura di Piazza Mercato (viale Matteotti): cucine aperte dalle 11 alle 23, con piatti della tradizione, artisti di strada e area gonfiabili per bambini.

La giornata di domenica 9 novembre sarà dedicata alle celebrazioni religiose e civili: alle 10, nella Basilica di San Martino, verrà celebrata la Santa Messa internazionale presieduta dalla Comunità Pastorale “Santa Gianna Beretta Molla e San Paolo VI”, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni. Seguirà la deposizione di una corona alla statua di San Martino, nel sagrato della Basilica, a cura dei Vigili del Fuoco, dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco.

Dalle 10 alle 16, in Piazza Liberazione, sarà allestito anche lo stand del Comune e di Poste Italiane, con un annullo filatelico speciale dedicato al patrono e una cartolina commemorativa.

In contemporanea, la città si vestirà di festa con la Fiera di San Martino, organizzata in collaborazione con gli Ambulanti dell’Insubria, che porteranno nel cuore di Magenta colori, profumi e prodotti tipici lungo le vie del centro.

Un fine settimana, dunque, in cui la città si ritroverà unita nel nome del suo Santo, tra spiritualità e convivialità, cultura e gusto.

Come da tradizione, San Martino a Magenta non è solo una festa, ma un’occasione per riscoprire il senso profondo della comunità e della condivisione, che da sempre caratterizzano l’identità magentina.

