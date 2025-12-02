È tempo di Natale

Presentata la rassegna che dall’8 dicembre al 6 gennaio accompagnerà famiglie, bambini, commercianti e associazioni in un mese di iniziative diffuse.

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha presentato in conferenza stampa il programma di “Natale Insieme 2025”, la rassegna che dall’8 dicembre al 6 gennaio accompagnerà famiglie, bambini, commercianti e associazioni in un mese di iniziative diffuse, pensate per dare colore e calore a tutta la città. L’avvio ufficiale sarà lunedì 8 dicembre alle 16.30 in Piazza Liberazione, con la benedizione dell’albero di Natale – realizzato grazie ad ASM – e del presepe cittadino: simboli che, come ha ricordato il Sindaco Luca Del Gobbo, rappresentano non solo la tradizione religiosa, ma un patrimonio culturale che parla a tutti. Il Sindaco ha sottolineato con orgoglio l’investimento sulle luminarie: “Abbiamo acceso 100 filari tra città e frazioni, con un impegno di 13 mila euro, una crescita enorme rispetto ai 1.500 euro di qualche anno fa”. A questi si aggiungono le circa 30 luminarie garantite da diversi commercianti, un gesto che – ha rimarcato – “non solo illumina le nostre strade, ma sostiene lo spirito del Natale, la socialità e il commercio locale”. Un grazie particolare è andato ai negozianti di via Milano, via Mazzini, via Volta, via Garibaldi, via Santa Crescenzia e al comitato di Pontevecchio, che anche quest’anno si sono uniti allo sforzo comune. Natale Insieme è però solo una parte dell’investimento complessivo dell’Amministrazione: 35 mila euro per iniziative culturali, marketing territoriale e sostegno al commercio. “In un contesto nazionale difficile – ha detto Del Gobbo – Magenta riesce a mantenere viva la cultura, la socialità e le grandi tradizioni cittadine, dalla stagione teatrale alla Battaglia, fino al Natale”. Sul presepe, il Sindaco si è speso personalmente, definendolo “un simbolo identitario che custodiamo e valorizziamo”, capace di parlare sia ai credenti sia a chi riconosce in quella rappresentazione un frammento autentico della nostra storia. L’Assessore al Commercio Stefania Bonfiglio ha rimarcato l’aumento delle risorse dedicate al Natale – 10 mila euro in più rispetto allo scorso anno – e ha ringraziato i circa 40 commercianti che hanno collaborato. “Sappiamo che molti vivono un periodo complicato, e il ricambio generazionale rischia di spegnere attività storiche. Ma in città stanno nascendo nuove realtà, spesso guidate da giovani imprenditori che meritano fiducia e un clima positivo”. Proprio da un gruppo di commercianti, insieme a Dedalus, nasce anche uno degli eventi di punta: “Racconti di Natale in cammino”, in programma il 13 dicembre, una proposta pensata per i bambini che racconta – come ha detto Bonfiglio – “che quando la comunità si attiva, sa creare bellezza”. Il calendario è ricco: l’8 dicembre l’inaugurazione con Don Federico, il 14 la “Parata dei Sogni” con trampolieri e animazioni, dal 19 al 21 dicembre la grande novità 2025, “La Fabbrica del Cioccolato”, tre giorni di laboratori e degustazioni in Piazza Liberazione dedicati ai golosi di ogni età; sabato 20 dicembre arriverà la “Vera Slitta di Natale”, con Babbo Natale trainato da un cavallo e le musiche di Ambro & Corazon, mentre domenica 21 farà il suo debutto il Trenino Itinerante che percorrerà le vie della città per l’intera giornata. Gran finale il 6 gennaio con “La Casa della Befana”, l’animazione per i più piccoli, il saluto delle bande musicali e la partecipazione del Motoclub Magenta. Non mancherà poi il contributo culturale della Biblioteca comunale, con attività dedicate soprattutto ai bambini, inserite nel palinsesto delle feste. Un Natale che vuole essere, ancora una volta, un invito alla condivisione e alla speranza, con la città che s’illumina grazie al lavoro congiunto di istituzioni, associazioni e commercianti. Magenta prova a stringersi, a fare comunità, a ritrovare insieme la bellezza delle piccole cose: è questo, in fondo, lo spirito di Natale Insieme 2025.

