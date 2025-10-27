A Magenta arriva il 1° Polenta Fest

Nella tensostruttura coperta di Piazza Mercato, dalle ore 11 fino alle 23 dell'8 e 9 novembre, sarà possibile gustare la polenta in tutte le sue versioni.

L’autunno magentino si tinge del colore dorato della polenta! Venerdì 8 e sabato 9 novembre, in occasione della Festa di San Martino, arriva in città la prima edizione del “Polenta Fest”, un evento tutto dedicato a uno dei piatti più amati della tradizione italiana, pronto a conquistare grandi e piccoli con profumi, sapori e allegria.

Nella tensostruttura coperta di Piazza Mercato, dalle ore 11 fino alle 23, sarà possibile gustare la polenta in tutte le sue versioni: dalla classica concia o con spezzatino, fino alle proposte più originali e gourmet. Una vera e propria festa del gusto, resa ancora più accogliente dalle sedute al coperto e da un’atmosfera conviviale che accompagnerà i visitatori per l’intera giornata.

Ma il Polenta Fest non sarà solo gastronomia: ad animare l’evento ci saranno artisti di strada, musica e tante sorprese per intrattenere famiglie e gruppi di amici.

Un’occasione per riscoprire i sapori genuini della tradizione, condividere un momento di festa e vivere la città nel clima autentico di San Martino.

L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutti: magentini e non solo, pronti a celebrare insieme un weekend all’insegna della buona cucina e della convivialità.

