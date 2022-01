Nuovo medico: 650 pazienti

Nuovo medico di base a Vanzaghello, ma problema della mancanza di dottori in paese che è tutt'altro che risolto. La neo arrivata ha, infatti, potuto prendere solo 650 pazienti.

Nuovo medico di base a Vanzaghello, ma un problema (quello della mancanza di punti di riferimento appunto a livello sanitario in paese) che è tutt'altro che risolto, anzi. Già, perché se da una parte certo è arrivata finalmente una dottoressa in più a disposizione della cittadinanza, dall'altra quest'ultima ha potuto iscrivere, come previsto dalle specifiche indicazioni e direttive a riguardo, nella lista dei suoi assistiti solo 650 pazienti. Il che, allora, vuol dire che all'incirca ancora 1800 vanzaghellesi (dati, per ora, indicativi, in attesa della cifra precisa), purtroppo, continuano a rimanere senza medico. "I numeri dovrebbero essere questi - spiega il sindaco Arconte Gatti - Sto analizzando la situazione, per avere un quadro preciso e dettagliato. Nel frattempo, ho preparato un ulteriore lettera per gli organi e le istituzioni competenti, rimarcando la criticità e il disagio con i quali ormai da tempo la popolazione si sta confrontando. Servono azioni e soluzioni tempestive". E, intanto, contemporaneamente prosegue il servizio delle Usca per due giorni alla settimana (martedì e giovedì mattina).

