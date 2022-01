Ridotte le attività ambulatoriali

L'alto numero di posti letto riservati ai pazienti Covid non gestibili domiciliarmente ha costretto l'ASST Ovest Milanese a ridurre le attività ambulatoriali.

Una notizia che, purtroppo, era prevedibile ma che comunque non può che arrecare danno e disagi alla popolazione. L'alto numero di posti letto riservati ai pazienti Covid non gestibili domiciliarmente ha costretto l'ASST Ovest Milanese a ridurre le attività ambulatoriali. Ricordiamo infatti che sono cinque i reparti per degenze da Coronavirus occupati a Legnano, due a Magenta, due ad Abbiategrasso, con una grande turnazione di personale spesso a sua volta contagiato.

"Si informa l’utenza che dal giorno 10.01.2022 sono parzialmente sospese le attività ambulatoriali - spiega l'Azienda Ospedaliera in una nota - I pazienti interessati verranno contattati personalmente tramite SMS o chiamata telefonica".

Ecco allora che molte visite prenotate da tempo slittano ancora.

