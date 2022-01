Quel messaggio che risuona ancora una volta forte e chiaro, "Aiutateci ad aiutare". E, allora, ecco una raccolta alimentare solidale con A.I.L.A. e Comune di Castano.

Quel messaggio che risuona ancora una volta forte e chiaro, "Aiutateci ad aiutare". E, allora, ecco che accanto ad A.I.L.A. (Associazione Italiana Lotta Abusi) è sceso in campo anche il Comune di Castano. Fianco a fianco, insomma, per una raccolta alimentare solidale. "Visto l’arrivo dell’Epifania e sapendo che avanzeranno pandori e panettoni, si è pensato di raccoglierli per consegnarli alle famiglie che causa Covid hanno perso il lavoro, ai bimbi meno fortunati che si trovano in strutture con mamme detenute, agli anziani in difficoltà, ai senza tetto e alle comunità per poveri - scrivono - Chi volesse aiutarci donando qualcosa regalerà un po' di magia ed un sorriso a coloro che si trovano, purtroppo, in situazioni di criticità". Ma non solo i dolci tipici della tradizione natalizia, perché sarà possibile donare pure alimenti a lunga conservazione, pasta, riso, scatolame, guanti in lattice, carta casa, detersivi, prodotti per igiene personale, assorbenti, pannolini bimbi, colla adesiva e dentiere. Il tutto, poi, potrà essere consegnato in Comune martedì 4 gennaio dalle 16 alle 17.30, mercoledì 5 dalle 9.30 alle 11.30 e venerdì 7 dalle 9.30 alle 11.30. Per info: ailaorsatti [at] virgilio [dot] it oppure 340/1580846.

