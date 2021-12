"Bentornato spettacolo!"

Si comincerà da gennaio. Pronti via, infatti, alla nuova stagione teatrale dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano. Una calendario per grandi e piccoli.

Si comincerà da gennaio. Pronti via, infatti, alla nuova stagione teatrale dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano. E con un calendario davvero ricco di eventi per tutti e anche con la possibilità, per i più appassionati, di acquistare diverse tipologie di abbonamento. Primo appuntamento, allora, sarà il 22 gennaio con 'Sali o scendo?' ('Teatro Stabile d'Abruzzo'), quindi il 29 ecco 'Silenzio, parla la sua musica' ('Nuovo Trio Leal', per un omaggio a Ennio Morricone), mentre l'11 febbraio sarà la volta di 'Camping' ('Ronzinante Teatro') e il 4 marzo '4 marzo '43. Buon compleanno Lucio' ('Volpi senza Tana' in concerto). Ancora, il 25 spazio a 'Mistero Buffo' (Fondazione Fo-Rame), l'1 aprile 'Eva, diario di una costola' (di e con Rita Peluso) e, infine, il 7 maggio (fuori abbonamento) 'Una storia d'amore' (Grazia di Michele e Giovanni Nuti cantano Luigi Tenco e Dalida). Ma non è tutto, perché, in parallelo, ci sarà il teatro amatoriale con il 26 febbraio 'Il morto è vivo' ('Filodrammatica Gallaratese'), il 12 marzo 'Ecco la sposa!' (Compagnia Teatrale 'Il Punto') e il 30 aprile 'La cena dei cretini' ('Gruppo Teatro Tempo'). Senza, ovviamente, dimenticare le domeniche dedicate ai piccoli e alle famiglie: più precisamente il 16 gennaio 'Zitto, zitto' (di e con Claudio Cremonesi), il 30 gennaio 'La strega con clima comando' (testo e regia di Nora Picetti) e il 20 febbraio 'L'Arca' (racconta e canta Chiara Magri, suona e canta Matteo Zenatti).

