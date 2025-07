Rugby Sound: ritmo d'estate

Questa sera, 15 luglio, tocca ad Anna Pepe, regina delle classifiche con il suo Vera Baddie.

Legnano si prepara a vibrare al ritmo del Rugby Sound Festival 2025, l’evento musicale che dal 3 al 19 luglio trasformerà l’Isola del Castello in un’arena di emozioni, musica e condivisione. Una tradizione che affonda le radici nel 1999 e che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento fisso dell’estate lombarda, capace di richiamare migliaia di spettatori da tutta Italia. Anche quest’anno il programma promette di soddisfare i gusti più diversi, spaziando dal punk alla dance, dall’urban al rap, fino alle sonorità più nostalgiche dei mitici anni ’90.

Questa sera, 15 luglio, tocca ad Anna Pepe, regina delle classifiche con il suo Vera Baddie. Il 17 doppio show con Naska e FuckYourClique, mentre il 18 luglio sarà Gué, una vera leggenda del rap italiano, a dominare la scena con il suo La Vibe Summer Tour. La chiusura, il 19 luglio, è come da tradizione affidata alla spettacolare Zarro Night, con ospiti d’eccezione come Eiffel 65, DJ Matrix, Skar & Manfree e Brothers, pronti a trasformare l’Isola in una discoteca sotto le stelle.

